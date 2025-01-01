Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf den Besitzer eines Fitnessclubs wird ein Anschlag verübt. Der Mann weigert sich, die Polizei einzuschalten. Seine Freundin macht sich deshalb große Sorgen und bittet Lenßen & Partner um Hilfe. Sandra Nitka schleust sich als Trainerin im Fitnessclub ein und deckt ein Geheimnis des Mannes auf: Er verkauft illegale Hormonpillen und wird von Schlägern bedroht.

