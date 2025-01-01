Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Mörderisches Mandat

SAT.1Staffel 6Folge 104
Mörderisches Mandat

Mörderisches MandatJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 104: Mörderisches Mandat

22 Min.Ab 12

Einem Mandanten wird ein Koffer mit geheimen Sex-Videos gestohlen. Doch die Ermittler machen eine überraschende Entdeckung. Alles deutet darauf hin, dass der Mandant ein falsches Spiel spielt. Er scheint in gefährliche Machenschaften verwickelt zu sein und gerät in Lebensgefahr. Welches dunkle Geheimnis verbirgt er?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen