Lenßen & Partner
Folge 107: Heimliche Sexgeschäfte
22 Min.Ab 12
Eine Mandantin wird Opfer mehrerer Einbrüche. Die Ermittler nehmen die Spur auf und stoßen in einem Swingerclub auf einen Verdächtigen. Die Mandantin identifiziert den Mann als ihren Freund. Die Detektive finden heraus: Der Freund der Mandantin ist in schmierige Sexgeschäfte verwickelt und arbeitet heimlich als Callboy. Täuscht er seine Gefühle nur vor, um die Mandantin auszunehmen?
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
