Lenßen & Partner
Folge 110: Familienmörder auf der Flucht
Folge vom 20.05.2022
Der Sohn einer Mandantin wird des Mordes beschuldigt und ist auf der Flucht. Offensichtlich will er alle Zeugen aus dem Weg räumen. Als die Ermittler den Täter stellen wollen, hat er schon sein nächstes Opfer in seiner Gewalt. Auch Sandra Nitka gerät in die Fänge des Amokläufers. Kann Katja Hansen einen Doppelmord verhindern?
