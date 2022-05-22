Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Die Fremde in meinem Bett

SAT.1Staffel 6Folge 116vom 22.05.2022
Die Fremde in meinem Bett

Die Fremde in meinem BettJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 116: Die Fremde in meinem Bett

22 Min.Folge vom 22.05.2022Ab 12

Ein Mandant hat den schrecklichen Verdacht, dass seine Freundin eine Auftragsmörderin ist. Die Ermittler beobachten die Verdächtige, die tatsächlich in kriminellen Kreisen verkehrt. Als sie einen neuen Auftrag erhält, bestätigt sich die Vermutung des Mandanten. Gelingt es Lenßen & Partner, die Killerin noch rechtzeitig zu stoppen und die grausame Bluttat zu verhindern?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen