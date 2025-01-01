Lenßen & Partner
Folge 117: Geiz ist ungeil
23 Min.Ab 12
Ein Kneipenbesitzer wendet sich an Lenßen & Partner, weil von ihm Schutzgeld erpresst wird. Da bereits auch seine Ehefrau bedroht wurde, müssen die Ermittler schnell handeln. Bei der Observation füllt Sebastian Thiele einen Lottoschein aus. Sein Schein knackt den Jackpot mit sechs Millionen Euro. Kann der Ermittler einen kühlen Kopf bewahren und die Schutzgelderpresser stellen?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
