Lenßen & Partner
Folge 118: Die rebellische Tochter
22 Min.Ab 12
Eine Mutter macht sich Sorgen um ihre aufsässige Tochter und lässt sie beschatten. Die Ermittler finden heraus, dass sich nicht nur das Mädchen, sondern auch der Ehemann in kriminellen Kreisen bewegt. Welches dunkle Geheimnis verbergen Vater und Tochter gegenüber der Mandantin?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1