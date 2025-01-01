Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 6 Folge 123
Folge 123: Absprung in den Tod

22 Min. Ab 12

Eine Wahrsagerin hat Christian Storm den baldigen Tod in den Bergen prophezeit. Der Ermittler sieht dies mit Humor, bis aus der Vision tödlicher Ernst zu werden droht: Eine kriminelle Stalkerin hat den Schirm eines Paragliders manipuliert. Um ihn zu schützen, begibt sich der Ermittler in die Lüfte und damit in Lebensgefahr ...

