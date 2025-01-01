Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Gefangen in der Geiselhölle

SAT.1Staffel 6Folge 125
Gefangen in der Geiselhölle

Gefangen in der GeiselhölleJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 125: Gefangen in der Geiselhölle

23 Min.Ab 12

Die Freundin eines Mandanten steckt in der Schuldenfalle und wird erpresst. Ingo Lenßen will ihr helfen, doch es geschieht eine schreckliche Verwechslung. Die Frau hält den Anwalt für einen von ihren Erpressern und nimmt ihn als Geisel. Bei dem Versuch, Ingo Lenßen zu befreien, wird der Ermittler angeschossen ...

