Lenßen & Partner
Folge 125: Gefangen in der Geiselhölle
23 Min.Ab 12
Die Freundin eines Mandanten steckt in der Schuldenfalle und wird erpresst. Ingo Lenßen will ihr helfen, doch es geschieht eine schreckliche Verwechslung. Die Frau hält den Anwalt für einen von ihren Erpressern und nimmt ihn als Geisel. Bei dem Versuch, Ingo Lenßen zu befreien, wird der Ermittler angeschossen ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
