Lenßen & Partner
Folge 126: Rache an Storms Mörder
23 Min.Folge vom 01.05.2022Ab 12
Ingo Lenßen und seine Mitarbeiter sind erschüttert über die schreckliche Nachricht vom Tode Christian Storms. Doch die härteste Prüfung steht Sandra Nitka bevor, die ihren Kollegen in der Pathologie identifizieren muss. Der Ermittlerin fällt der Abschied sehr schwer - sie schwört Rache.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
