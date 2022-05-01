Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Blind vor Liebe

SAT.1Staffel 6Folge 127vom 01.05.2022
Blind vor Liebe

Blind vor LiebeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 127: Blind vor Liebe

22 Min.Folge vom 01.05.2022Ab 12

Aus der Kanzlei von Ingo Lenßen verschwinden wichtige Beweismittel. Da es keine Einbruchsspuren gibt, gerät die neue Freundin von Sebastian Thiele unter Verdacht. Sie hatte bei einem Besuch in der Kanzlei Gelegenheit, die Dokumente unauffällig zu stehlen. Der Ermittler ist aber felsenfest von ihrer Unschuld überzeugt. Katja Hansen ermittelt auf eigene Faust gegen die neue Freundin ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen