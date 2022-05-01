Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 130vom 01.05.2022
23 Min.Folge vom 01.05.2022Ab 12

Ein erfolgreiches Fotomodell ist spurlos aus ihrem Modelwohnheim verschwunden. Die Mutter des Mädchens befürchtet, dass jemand ihre Tochter entführt hat. Um dem Verdacht nachzugehen, schleusen sich die Ermittler verdeckt in das Wohnheim ein. Die Spur führt zu einer extrem ehrgeizigen Mitbewohnerin des Mädchens.

