Lenßen & Partner

Todesangst in der Kanzlei

SAT.1Staffel 6Folge 136
Todesangst in der Kanzlei

Todesangst in der Kanzlei

Lenßen & Partner

Folge 136: Todesangst in der Kanzlei

22 Min.Ab 12

Schock in der Kanzlei: Ingo Lenßen wurde von einem brutalen Entführer verschleppt. Um das Leben des Anwalts zu retten, müssen die Ermittler einen geheimnisvollen Auftrag für den Täter erledigen und werden in seine hochkriminellen Machenschaften hineingezogen. Doch der Entführer hält sich nicht an die Spielregeln und lässt den Deal platzen.

