Lenßen & Partner

Pornoglück im Ehebett

SAT.1Staffel 6Folge 137
Pornoglück im Ehebett

Folge 137: Pornoglück im Ehebett

22 Min.Ab 12

Nach einem "flotten Dreier" mit einer Prostituierten ist die Verlobte des Mandanten spurlos verschwunden. Den Ermittlern gegenüber gibt die Prostituierte überraschenderweise an, die Vermisste noch nie gesehen zu haben. Plötzlich meldet sich die Verlobte telefonisch beim Mandanten und kündigt ihren Selbstmord an. Ihr Handy wird in einem See gefunden ...

