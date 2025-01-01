Lenßen & Partner
Folge 138: Die Todesbotschaft
22 Min.Ab 12
Das letzte Lebenszeichen eines Mandanten ist ein Hilferuf per Videobotschaft. Die Ermittler finden heraus, dass in der Firma des Mandanten eine verzweifelte Mutter nach ihrer vermissten Tochter sucht. Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem verschwundenen Mandanten und dem Mädchen? Haben die beiden kriminelle Machenschaften aufgedeckt und befinden sich nun in Lebensgefahr?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
