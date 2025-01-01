Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Die verbotene Liebe

SAT.1Staffel 6Folge 139
Die verbotene Liebe

Die verbotene LiebeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 139: Die verbotene Liebe

23 Min.Ab 12

In einer Apotheke verschwinden große Mengen Methadon. Die Inhaberin beauftragt Lenßen & Partner, dem Dieb auf die Schliche zu kommen. Dann gerät der Ehemann der Mandantin unter Verdacht. Die Ermittlungen ergeben, dass er von einem Junkie erpresst wird. Doch bevor der Junkie die dunkle Vergangenheit des Apothekers preisgeben kann, bahnt sich eine tödliche Katastrophe an ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen