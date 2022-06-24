Liebesspiel im KrankenbettJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 140: Liebesspiel im Krankenbett
23 Min.Folge vom 24.06.2022Ab 12
Der Ehemann einer Mandantin betrügt seine Frau mit einer Krankenschwester. Als die junge Frau kurz darauf tot aufgefunden wird, gerät der Mann unter Mordverdacht und wird verhaftet. Spermaspuren am Tatort deuten auf einen weiteren Liebhaber hin. Ist der wahre Mörder noch auf freiem Fuß und kann ungehindert weitertöten?
