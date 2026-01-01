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Lenßen & Partner

Blutige Familienintrige

SAT.1Staffel 6Folge 142
Blutige Familienintrige

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Lenßen & Partner

Folge 142: Blutige Familienintrige

22 Min.Ab 12

Ein Mandant vermutet, dass seine Freundin ihn betrügt. Die Ermittler beobachten, wie diese sich tatsächlich zu heimlichen Sexspielen mit einem Unbekannten trifft und informieren den Mandanten. Kurz darauf wird seine Freundin ermordet. Bei dem Versuch, die Unschuld des Mandanten zu beweisen, decken Lenßen und Partner eine schreckliche Familienintrige auf.

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