Lenßen & Partner
Folge 144: Kampf um Storms Liebe
22 Min.Ab 12
Christian Storm hat sich Hals über Kopf in eine Edelhostess verliebt. Doch die Liebesbeziehung wird von einem Angriff auf den Ermittler überschattet: Auf dem Weg zu seiner Freundin wird er überfallen. Lenßen und Partner vermuten, dass der Chef der Geliebten hinter dem Anschlag steckt ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1