Lenßen & Partner
Folge 153: Das gekaufte Alibi
21 Min.Ab 12
Eine Imbissbuden-Besitzerin hat den Verdacht, dass ihr Mann fremdgeht. Die Ermittler observieren ihn und machen eine unerwartete Entdeckung: Anscheinend verübt der Mann der Mandantin nachts heimlich Einbrüche und verkauft die Ware an einen Unbekannten. Als Lenßen und Partner ihn auf frischer Tat ertappen, kommt es zu einem Ehedrama ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1