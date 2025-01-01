Lenßen & Partner
Folge 163: Blutiger Rosenkrieg
21 Min.Ab 12
Ein Mandant von Ingo Lenßen wird vermisst. Der einzige Hinweis auf den Grund des Verschwindens ist ein Candle-Light-Dinner mit blutigem Ausgang. Die Ermittler müssen deshalb bei ihrer Suche von einem Gewaltverbrechen ausgehen. Doch dann erhalten sie einen ominösen Hinweis: eine verschlüsselte Botschaft des Verschwundenen. Können die Ermittler das Rätsel lösen, bevor es zu spät ist?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
