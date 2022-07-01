Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Das Geheimnis meiner Eltern

SAT.1Staffel 6Folge 166vom 01.07.2022
Das Geheimnis meiner Eltern

Das Geheimnis meiner ElternJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 166: Das Geheimnis meiner Eltern

22 Min.Folge vom 01.07.2022Ab 12

Die Mandantin hat durch Zufall herausgefunden, dass sie laut Standesamt gar nicht existiert. Sie will unbedingt das Geheimnis um ihre Geburt lüften und greift zu einem Trick, weil sie davon ausgehen muss, dass ihre Eltern sie bewusst getäuscht haben: Sie stellt Sebastian Thiele als ihren Verlobten vor und fordert die Herausgabe ihrer Geburtsdokumente. Die Eltern weigern sich strikt dagegen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen