Lenßen & Partner

Der verfluchte Ermittler

SAT.1Staffel 6Folge 167vom 03.07.2022
Der verfluchte Ermittler

Folge 167: Der verfluchte Ermittler

22 Min.Folge vom 03.07.2022Ab 12

Der Sohn des Mandanten leidet unter einem mysteriösen Hautausschlag. Seine kleine Schwester ist fest davon überzeugt, dass ihr Bruder verhext wurde. Nach einem Besuch bei der vermeintlichen Hexe zeigen sich bei Sebastian Thiele dieselben Symptome. Als kurz darauf der Junge verschwindet, behauptet seine Schwester, dass sie gesehen hat, wie ihr Bruder von einem Geist entführt wurde.

