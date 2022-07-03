Schmutzige TV-KarriereJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 169: Schmutzige TV-Karriere
22 Min.Folge vom 03.07.2022Ab 12
Die strippende Wetterfee eines Lokalsenders ist Opfer eines perversen Stalkers. Zunächst gerät der eifersüchtige Ex-Freund der Mandantin unter Verdacht, doch der Täter kann auch aus dem Kreis der vielen Fans oder der Arbeitskollegen stammen. Deswegen beschließen Ingo Lenßen und sein Ermittlerteam, getrennt weiter zu ermitteln.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1