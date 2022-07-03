Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Schmutzige TV-Karriere

SAT.1Staffel 6Folge 169vom 03.07.2022
Schmutzige TV-Karriere

Schmutzige TV-KarriereJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 169: Schmutzige TV-Karriere

22 Min.Folge vom 03.07.2022Ab 12

Die strippende Wetterfee eines Lokalsenders ist Opfer eines perversen Stalkers. Zunächst gerät der eifersüchtige Ex-Freund der Mandantin unter Verdacht, doch der Täter kann auch aus dem Kreis der vielen Fans oder der Arbeitskollegen stammen. Deswegen beschließen Ingo Lenßen und sein Ermittlerteam, getrennt weiter zu ermitteln.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen