Lenßen & Partner
Folge 172: Verschwunden nach Schulschluss
21 Min.Ab 12
Eine Mandantin befürchtet, dass ihr Sohn entführt worden ist. Sie verdächtigt ihren Ehemann, der seinen Sohn seit der Scheidung nicht mehr sehen darf. In der Schule des Jungen entdecken Lenßen und Partner Spuren, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten. Dabei kommen die Ermittler einem Spanner auf die Schliche ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1