Lenßen & Partner
Folge 180: Erotische Ermittlungen
22 Min.Ab 12
Seit ihrem letzten Friseurbesuch fallen einer Mandantin die Haare aus. Sie will den Täter zur Rechenschaft ziehen, der ihr Aussehen ruiniert hat. Die erste Vermutung: Der Friseur hat sich an seiner Kundin gerächt, weil sie eine Affäre mit seinem schwulen Freund, einer Aushilfe im Salon, hatte. Aber sie scheint nicht der einzige Seitensprung des Bisexuellen zu sein ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1