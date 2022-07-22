Gestohlenes MutterglückJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 186: Gestohlenes Mutterglück
22 Min.Folge vom 22.07.2022Ab 12
Eine schwangere Mandantin hat einen schlimmen Verdacht: Nach einem Schwächeanfall wurden in ihrem Blut Rückstände eines Schmerzmittels nachgewiesen, das bei regelmäßiger Einnahme eine Frühgeburt auslösen kann. Sie ist sich sicher, das Medikament nicht genommen zu haben. Irgendjemand muss es ihr heimlich verabreicht haben ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1