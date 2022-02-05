Lenßen & Partner
Folge 24: Mord auf dem Pausenhof
22 Min.Folge vom 05.02.2022Ab 12
Ingo Lenßen erhält den verzweifelten Anruf eines Internatsdirektors. Zwei seiner Schüler sind spurlos verschwunden. Die Freunde der Vermissten scheinen mehr zu wissen, als sie zugeben wollen und verstricken sich in Widersprüche. Ein Videoband bestätigt einen schrecklichen Verdacht: Es handelt sich um Mord.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
