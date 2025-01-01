Lenßen & Partner
Folge 29: Die misshandelte Ehefrau
23 Min.Ab 12
Sebastian Thiele ermittelt verdeckt in einer Massagepraxis. Eine junge asiatische Masseurin weist Spuren von Misshandlungen auf. Wird sie von ihrem deutschen Ehemann geschlagen? Als die Ermittler das Ehepaar heimlich zu Hause beobachten, bricht der Mann plötzlich leblos zusammen. Hat die Asiatin ihren Ehemann aus Rache vergiftet?
