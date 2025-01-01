Lenßen & Partner
Folge 32: Die Terror-Nachbarn
22 Min.Ab 12
Lenßen und Partner ermitteln in einem Nachbarschaftsstreit. Die Mandantin ist psychisch am Ende und will endlich handfeste Beweise dafür, dass sie von ihren Nachbarn terrorisiert wird. Jeglicher Versuch die beiden Parteien zu einer versöhnlichen Lösung zu bewegen ist zwecklos. Im Gegenteil: Der Anfangs harmlose Streit wird zum wahren Psychoterror - auch für Lenßen und Partner ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1