Blutige Begierde

SAT.1Staffel 6Folge 34
Folge 34: Blutige Begierde

23 Min.Ab 12

Ein perverser Triebtäter verschleppt wehrlose Prostituierte. Ein Opfer kann den Fängen des skrupellosen Sexmörders in letzter Minute entkommen. Die junge Frau bittet Lenßen & Partner ihren Peiniger zu finden. Getarnt als Prostituierte ermittelt Sandra Nitka in einem Bordell und gerät dabei selbst in große Gefahr ...

SAT.1
