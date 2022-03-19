Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Tochter in Todesangst

SAT.1Staffel 6Folge 42vom 19.03.2022
Tochter in Todesangst

Tochter in TodesangstJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 42: Tochter in Todesangst

22 Min.Folge vom 19.03.2022Ab 12

Die Tochter eines Personenschützers wurde entführt. Die Spur führt zu brutalen Neonazis. Christian Storm ermittelt verdeckt. Die Entführer fordern das Leben eines Schutzbefohlenen des Personenschützers. Bei der Übergabe eskaliert die Situation und der Vater der Entführten verliert die Kontrolle: Er schießt auf Christian Storm!

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen