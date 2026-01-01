Lenßen & Partner
Folge 57: Flucht vor dem Todesvirus
23 Min.Ab 12
Ein mit einem tödlichen Virus infiziertes Mädchen ist verschwunden. Für Lenßen & Partner beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Sie müssen das Mädchen finden, bevor die Krankheit ausbricht. Bei einer Rangelei mit dem Entführer kommt der Ermittler mit dem gefährlichen Virus in Berührung. Fällt der Detektiv dem Todesvirus zum Opfer?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1