Lenßen & Partner
Folge 71: Tödliches Ja-Wort
22 Min.Folge vom 15.04.2022Ab 12
Christian Storm ist Trauzeuge bei einer Hochzeit. Während der Zeremonie verlässt der Bräutigam jedoch den Traualtar. Seine Mutter wurde von der italienischen Familie der Braut entführt. Diese wollen die Hochzeit verhindern. Auf der Suche nach der Entführten geraten Sandra Nitka und Christian Storm selbst in die kriminellen Machenschaften der Mafia-Familie ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
