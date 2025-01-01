Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Verhängnisvoller Heiratsschwindel

SAT.1Staffel 6Folge 74
Verhängnisvoller Heiratsschwindel

Lenßen & Partner

Folge 74: Verhängnisvoller Heiratsschwindel

22 Min.Ab 12

Die Ermittler sind einem Heiratsschwindler auf der Spur. Er lockt eine Frau nach der anderen in eine Falle und bringt sie um ihr gesamtes Vermögen. Dann wird der Heiratsschwindler entführt. Haben sich die Frauen gegen ihn verschworen und wollen sich an ihm rächen?

SAT.1
