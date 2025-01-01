Lenßen & Partner
Folge 82: Der falsche Superheld
22 Min.Ab 12
Ein geistig verwirrter Mann schießt einen Pfleger nieder und flieht aus dem Krankenhaus. Als die Detektive ihm helfen wollen, rastet er total aus. Ein blutiger Amoklauf beginnt. Können die Ermittler den Mann stoppen, ehe er weitere Personen verletzt?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1