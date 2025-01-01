Boxtraining für Christian StormJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 85: Boxtraining für Christian Storm
22 Min.Ab 12
Ein Boxtrainer wird erpresst: Er soll dafür sorgen, dass sein Boxer den anstehenden Profiboxkampf verliert. Ingo Lenßen und Christian Storm ermitteln verdeckt im Umfeld des Boxers. Die Situation scheint zu eskalieren: Denn auch dem Boxprofi wird massiv gedroht. Die skrupellosen Erpresser wollen seiner Schwester etwas antun. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1