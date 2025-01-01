Lenßen & Partner
Folge 87: Entführt von einem UFO
23 Min.Ab 12
Ein junger Wissenschaftler glaubt von Außerirdischen entführt worden zu sein. Trotz großem Zweifel an der Geschichte beginnen Lenßen und Partner mit ihren Ermittlungen. Doch dann hat Christian Storm selbst eine Begegnung der übernatürlichen Art. Was steckt hinter der mysteriösen Entführungsgeschichte?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
