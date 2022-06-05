Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 98vom 05.06.2022
23 Min.Folge vom 05.06.2022Ab 12

Eine Mandantin glaubt, dass ihr Mann eine Affäre mit einer jungen Frau hat. Die Ermittler stoßen auf ein schreckliches Geheimnis: Die Mutter des Mädchens wurde vergewaltigt und brutal ermordet! Spuren am Tatort führen zum Ehemann der Mandantin. Können die Detektive den Täter stoppen, bevor ihm auch das Mädchen zum Opfer fällt?

