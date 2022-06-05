Verheiratet mit einem MörderJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 98: Verheiratet mit einem Mörder
23 Min.Folge vom 05.06.2022Ab 12
Eine Mandantin glaubt, dass ihr Mann eine Affäre mit einer jungen Frau hat. Die Ermittler stoßen auf ein schreckliches Geheimnis: Die Mutter des Mädchens wurde vergewaltigt und brutal ermordet! Spuren am Tatort führen zum Ehemann der Mandantin. Können die Detektive den Täter stoppen, bevor ihm auch das Mädchen zum Opfer fällt?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1