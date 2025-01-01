Lenßen
Folge 23: Lebendig begraben
23 Min.Ab 12
Gemeinsam mit Rechtsanwalt Ingo Lenßen und ihrem neuen Freund stößt die 31-jährige Sarah Borchert auf ihre Scheidung an. Doch plötzlich platzt ihr aggressiver Ex-Mann Lars herein und droht, ihr etwas anzutun. Am nächsten Tag ist er spurlos verschwunden. Ein Erpresser meldet sich und behauptet, dass Björn Gröger entführt wurde. Sarah soll 200.000 Euro für seine Freilassung bezahlen. Doch nur der Ex-Mann weiß, dass Sarah vor Kurzem geerbt hat. Will er so an ihr Vermögen kommen?
