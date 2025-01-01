Lenßen
Folge 20: Rattenbraten
23 Min.Ab 12
Robert Selle droht die Schließung seiner Bowlingbahn. Jemand hat ihn beim Gesundheitsamt angeschwärzt und die fanden tatsächlich Rattenkadaver in seiner Küche. Robert ist sich sicher, dass ihm jemand absichtlich schaden will. Aber wer hat Interesse daran, seine Existenz zu ruinieren? Karsten Grabowski schleust sich undercover als Thekenkraft in das Bowlingcenter ein. Rächt sich hier eine heimliche Affäre oder geht es um einen bitteren Konkurrenzkampf?
Lenßen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1