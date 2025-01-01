Lenßen
Folge 15: Putzfrau unter Verdacht
23 Min.Ab 12
Die zweifache Mutter Carina Schmittke wird fristlos entlassen. Sie soll ihre neureichen Arbeitgeber bestohlen haben. Doch die Putzfrau beteuert ihre Unschuld und ist sicher, dass ihre Arbeitgeberin sie aus Eifersucht loswerden will, weil deren Mann ständig mit ihr flirtete. Um Carinas Unschuld zu beweisen, schleust sich Stefanie Scholz undercover als neue Putzfrau bei der Familie ein. Die Ermittlungen lassen die Fassade der feinen Familie bröckeln und offenbaren ein Geheimnis ...
Lenßen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1