Lenßen
Folge 11: Mietnomaden auf der Flucht
24 Min.Ab 12
Die Teubners wurden Opfer von Mietnomaden. Seit Monaten fehlen die Mieteinnahmen, und die Wohnung gleicht einem Schlachtfeld - eine finanzielle Katastrophe für das Ehepaar! Und von der Mieterin fehlt jede Spur. Für das verzweifelte Ehepaar ist Ingo Lenßen die letzte Hoffnung. Er und seine Ermittler setzen alles daran, die flüchtige Mieterin zu finden, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. Doch niemand ahnt, dass es bei dem Auftrag plötzlich um Leben und Tod geht ...
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1