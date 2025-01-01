Lenßen
Folge 1: Dritte Halbzeit
23 Min.Ab 12
Ein scheinbar harmloser junger Mann rutscht in die radikale Hooligan-Szene ab. Seine verzweifelte Mutter sucht die Schuld bei sich. Um Dennis vor dem Gefängnis zu bewahren, hängen sich Lenßen und seine Ermittler an dessen Fersen. Doch der junge Mann lässt niemanden an sich heran. Er scheint immer tiefer in den Sumpf aus Gewalt und illegalen Machenschaften zu geraten. Warum hat sich Dennis so verändert?
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1