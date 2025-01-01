Lenßen
Folge 6: Traumfrau gesucht
23 Min.Ab 12
Die 52-jährige Sabine Hartmann wird von Geldeintreibern bedroht. Ihr Sohn Dirk hat einen Kredit über 5.000 Euro aufgenommen. Das 30-jährige Muttersöhnchen schweigt dazu. Von der Mutter beauftragt, hängen sich Ingo Lenßens Ermittler an den Mann und werden Zeuge weiterer mysteriöser Vorkommnisse. Der Fall nimmt eine ungewöhnliche Wendung, als eine geheimnisvolle Thailänderin ins Spiel kommt. Wird es Ingo Lenßen und seinem Team gelingen, Licht ins Dunkel zu bringen?
Lenßen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
