Folge 17: Ein unmoralisches Angebot
22 Min.Ab 12
Jürgen Gerber befürchtet, dass seine Frau Silke ihn betrügt. Ingo Lenßen und sein Team observieren die Ehefrau und finden dabei tatsächlich heraus, dass sie ein Doppelleben führt: Offensichtlich trifft sie sich mit einem fremdem Mann und wird von ihm für den Sex bezahlt. Arbeitet die Ehefrau des Mandanten heimlich als Prostituierte? Jürgen Gerber ist kurz davor, die Fassung zu verlieren - und die Ermittler können gerade noch verhindern, dass er einen großen Fehler begeht ...
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
