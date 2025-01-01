Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen

Die Ausreißerin

SAT.1Staffel 1Folge 4
Die Ausreißerin

Folge 4: Die Ausreißerin

23 Min.Ab 12

Die 18-jährige Leonie Altenbach läuft aus ihrem behüteten Zuhause weg und lebt mit einigen Straßenkids in einem verwahrlosten Abbruchhaus. Ihr Vater Boris ist völlig ratlos und sucht bei Ingo Lenßen Hilfe. Um die Ausreißerin Leonie nach Hause zu holen, muss er herausfinden, was mit ihr los ist. Ermittler Jan Fischer schleust sich undercover bei den Straßenkids ein. Schnell wird klar, dass das neue Leben der Ausreißerin nicht nur dreckig, sondern auch sehr gefährlich ist!

