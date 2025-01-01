Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 40
Folge 40: Killer in Gefahr

23 Min.Ab 12

Doris Steinkohl fühlt sich verfolgt und bittet Ingo Lenßen, für ihre Sicherheit zu Sorgen. Die Ermittler beginnen mit der Observation und kommen schnell auf die Spur eines Stalkers. Doch um ihn zu überführen, fehlen bislang die Beweise. Der Rechtsanwalt und sein Team hängen sich an die Fersen des Verdächtigen und finden heraus, dass der Fall gefährlicher ist als zunächst vermutet. Bei dem Stalker handelt es sich nämlich um einen Auftragskiller ...

