SAT.1Staffel 1Folge 49
Folge 49: Der Lügner

23 Min.Ab 12

Evelyn Fischer gerät zwischen die Fronten: Ihr Sohn Tobias behauptet, Evelyns neuer Freund sei ein Junkie und deale regelmäßig mit Drogen. Doch der bestreitet alles. Wem soll die 40-Jährige glauben? Tatsächlich hat sich ihr Freund Edgar bereits wegen Drogenhandels strafbar gemacht. Bei einer Hausdurchsuchung finden die Ermittler Kokain - der Fall scheint gelöst. Doch ein Überwachungsvideo erzählt eine ganz andere Geschichte ...

SAT.1
