Lenßen
Folge 49: Der Lügner
23 Min.Ab 12
Evelyn Fischer gerät zwischen die Fronten: Ihr Sohn Tobias behauptet, Evelyns neuer Freund sei ein Junkie und deale regelmäßig mit Drogen. Doch der bestreitet alles. Wem soll die 40-Jährige glauben? Tatsächlich hat sich ihr Freund Edgar bereits wegen Drogenhandels strafbar gemacht. Bei einer Hausdurchsuchung finden die Ermittler Kokain - der Fall scheint gelöst. Doch ein Überwachungsvideo erzählt eine ganz andere Geschichte ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1