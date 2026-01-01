Lenßen
Folge 70: Flucht aus der Folterhölle
24 Min.Ab 12
Afrikanisches Au-pair-Mädchen spurlos verschwunden! Ihre Gastmutter wendet sich mit dem Verdacht an Ingo Lenßen, dass Lucy von einem Ex-Häftling entführt wurde, der im Rahmen eines Resozialisierungsprojektes in ihrem Haus gearbeitet hat. Die Ermittler finden heraus, dass der Mann Mitglied in einer berüchtigten Motorradgang ist. Und tatsächlich entdecken sie die verängstigte junge Frau im Vereinsheim der Rocker. Die weiteren Ermittlungen decken Unfassbares auf ...
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1